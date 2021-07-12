شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تصور كليب جديد بصحبة صديقها مغنى الراب فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة ريهانا البالغة من العمر 33 عامًا، أثناء تصويرها كليب جديد، وذلك بمشاركة حبيبها الجديد مغنى الراب A $ AP Rocky، وذلك فى حي برونكس بمدينة نيويورك.

وكانت ريهانا اشترت منزلاً جديدًا بقيمة 10 ملايين دولار، على مساحة نصف فدان، إلى جانب منزل كانت قد اشترته قبل 3 أشهر بقيمة 13.8 مليون دولار، في حي بيفرلي هيلز الراقي والشهير بتواجد منازل المشاهير به.

وتم بناء المنزل فى أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى، ويحتوي على أربع غرف نوم و5 حمامات وما يزيد على 3500 قدم مربع من غرف المعيشة، وتم بيع العقار لزوجين غير مشهورين في عام 2015 مقابل 5.1 مليون دولار فقط، ما يعني أن البائعين ضاعفوا أموالهم تقريبًا، مطروحًا منها تكلفة الضرائب وأي تجديدات، عندما نقلوا المكان إلى ريهانا، وفقا لموقع "هوليوود ريبورتر".

ويأتى المنزل الجديد أحدث الممتلكات العقارية للنجمة العالمية ريهانا، بعد قصرها فى بيفرلى هيلز، الذى وصل سعره 13.8 مليون دولار، ومساحته 7628 قدم مربع، والقصر مكون من 5 غرف للنوم، و7 حمامات، بالإضافة إلى حمام سباحة مزود ببعض الإضاءة الخافتة، كما يضم القصر SPA مجهزة بأحدث التقنيات، ويوجد أيضا فى الطابق العلوى صالة ألعاب رياضية، وهو ما أكده عدد كبير من المواقع الشهيرة أبرزها "TMZ".