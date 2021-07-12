شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق تراث 800 فنان.. أبرزهم يوسف شاهين وفاتن حمامة وعادل إمام وشويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوثق المركز القومى للسينما من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى تراث 800 فنان بالحفظ والأرشفة الورقية لملفات كل العاملين في صناعة السينما المصرية.

وصرح السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية بأن المشروع يأتى فى إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث باعتباره جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية، ويحتوى التراث السينمائى (الورقى) على 1400 ملف حيث يتم حفظ وتوثيق وأرشفة ملفات الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية باستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون الملفات جاهزة على أسطوانات مدمجة C.D



توثيق تراث 800 فنان ومخرج وكاتب ومصور

ويتضمن المشروع على عدد 800 ملف لكبار النجوم وفنانى السينما المصرية منهم فاتن حمامة وشكرى سرحان وعادل إمام وأحمد ذكى ومحمود عبد العزيز ومحمود ياسين وسعاد حسنى وجميل راتب وشويكار وليلى علوى ونبيلة عبيد وغيرهم.



مجدي الشحري

كما يضم المشروع عددًا من ملفات العاملين في صناعة السينما المصرية وأبرزهم المخرجين يوسف شاهين وحسن الإمام وهنرى بركات وعاطف الطيب ومحمد خان وعلى بدرخان ومحمد كريم وكمال الشيخ وشادى عبد السلام وإشرف فهمى ومحمد فاضل ويحيى العلمى وحسام الدين مصطفى وغيرهم .

كما يوثق المشروع لأبرز كتاب السيناريو الأديب العالمى نجيب محفوظ وعبد الحى أديب و محفوظ عبد الرحمن ومحمد الباسوسى ووحيد حامد ولينين الرملى ومصطفى محرم وغيرهم ، ومن مديرى التصوير الذين يشملهم المشروع وحيد فريد ومحسن نصر وعبد العزيز فهمى ورمسيس مرزوق ومحسن أحمد وعبد الحليم نصر وسعيد شيمى وسامح سليم وغيرهم.

كما يوثق المشروع عددًا من كبار مهندسى الديكور فى السينما المصرية أبرزهم شادى عبد السلام وأنسى أبو سيف وصلاح مرعى ونهاد بهجت وغيرهم.