شكرا لقرائتكم خبر عن شوف رامي صبري قال إيه عن موهبة شقيقه كريم فى لقاء تليفزيونى سابق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى النجم رامى صبرى، فنانًا موهوبًا هادئ الطباع فى شقيقه الراحل كريم صبري، ففى لقاء تليفزيونى سابق، كشف رامى صبري عن رأيه فى الموهبة الفنية لشقيقه، كما أوضح عن سر عدم مشاركته الغناء فى أحد أغانيه لتكون بمثابة دفعة له للظهور بشكل قوى على الساحة الفنية مما يتيح له شهرة أقوى وأسرع.

رامي صبري : كريم أخويا فنان من زمان

وقال رامى صبرى، عن شقيقه، فى لقاء تليفزيونى سابق أجراه بداية العام الجارى: "كريم أخويا هيغنى.. من زمان وهو فنان، وأنا بردو كنت معاه على طول وعلمته وخدته المعهد، وهو شاطر ما شاء الله عليه.. هو بس الجيل الجديد ده عاوز الباور يكون من عنده"، وأضاف "كريم رفض تكون أول أغنية ليه معايا".

وعن سبب رفض كريم صبرى الظهور الغنائى الأول مع شقيقه، قال رامي صبري : "مش عايز يتعرف إنه كريم صبري أخو رامى صبرى، دا هيضايقه، وشخصيته مش كده، هو عنده شخصية ومش بيحب يتقال إنه طلع عشان تبع كذا.. هو بيقول "لاء أنا مش طالع تبع حد حتى لو أخويا وبحبه".. وهو بيحبنى جدًا على فكرة، وأنا عجبانى الحتة دى فيه، لأنه مش عايز يطلع تبع حد.. زيى يعنى".

رامي صبري : كريم أخويا كان خايف ماينجحشي زيى

وبسؤال المذيعة: "بس فى مطربين رفضوا يساعدوا أشقائهم لخوفهم إنهم يسحبوا من نجاحهم"، قال رامى صبرى ، "هو لو منجحش زيى هيأذينى فى إيه؟ النجاح ده مش بتاعى أنا دا بتاع الجمهور وربنا هو اللى بيقول ده ينجح، فلو أخويا أو أخو أى نجم نزل ومنجحش أو نجح، فالآخر دى حاجة بتاعت ربنا رقم واحد مفيهاش كلام".

رامى صبرى : كريم بالنسبة ليا فنان حقيقى مش عشان أخويا

وعن موهبة كريم صبرى، قال رامي صبري، "كريم بالنسبة ليا فنان حقيقى مش عشان أخويا فأنا بجاملة، لاء هو لو مش فنان هقوله متغنيش، لكن أنا بقوله إنه محتاج الدفعة بتاعت نفسه كشخص، وإنه يركز جدًا مع نفسه ويبقى عنده الطاقة بتاعت الشاب اللى فى سنة فى العشرينات، لأنه هادى شوية ومستنى الحاجة تيجى لحد عنده ويشوفها عاملة إزاى ويسألنى ويسأل الناس، فبقوله لاء خش".

رامي صبري

رامى صبرى : كريم أخويا فنان واللى يقول غير كده يبقى كلام مش مظبوط

وتابع رامى صبرى، مازحًا: "هى دى بس مشكلته معايا، وبقولهاله على الهوا عشان افضحه أدام الناس، لكن هو فنان طبعًا واللى يقول غير كده يبقى كلام مش مظبوط، بس هو شوية هادى فى الأداء والتصرف واتخاذ القرار، لاء اشتغل لأن مهما اشتغلت واشتغلت ونجحت هتلاقى نفسك عايز تشتغل تانى".

يأتى هذا فيما يودع الفنان رامى صبرى، شقيقه كريم صبرى، حيث تقام صلاة الجنازة على كريم، بعد صلاه العصر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد، والدفن فى مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وكتب رامى صبرى - اليوم الإثنين - عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام : "ستقام صلاة الجنازة على أخى وحبيبى كريم صبرى، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والدفنة فى مقابر 6 أكتوبر - بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا اليه راجعون".

كريم صبري

كريم صبري