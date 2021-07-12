"السهرة صباحي" لصابر الرباعي وسعد لمجرد وريدوان تثير ضجة بالمغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتلت أغنية السهرة صباحي، التي اشترك فيها المغربيان سعد لمجرد وريدوان مع التونسي صابر الرباعي عرش "الترند المغربي"، بعد يوم من إطلاقها.

وحصدت الأغنية الجديدة أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة في ظرف وجيز، وحظيت بتفاعل كبير مع مُعجبي الفنانين الثلاثة.

ومزج الثلاثي الفني خليطا سحرياً من ألوان وأنماط موسيقية مختلفة في أغنية "السهرة صباحي"، مُستخدمين اللغتين العربية والإنجليزية في الكلمات.

وفي الوقت الذي تم تصوير الكليب الخاص بالأغنية على جُزأين، الأول بفرنسا حيث يُقيم سعد لمجرد، إذ قام بتسجيل الجزء الخاص به بأحد الاستوديوهات الباريسية، فيما قام ريدوان والرباعي بتصوير ما تبقى من الكليب في دولة الإمارات.

وتحمل الأغنية، التي طرحها الثلاثي على منصة “يوتيوب”، طاقة إيجابية تتناسب مع أجواء فصل الصيف، وقد كتب كلماتها باللغة العربية سليم عبدالله، أما كلماتها باللغة الإنجليزية فكتبها RedOne & pat devine.



