شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم بفستان في جلسة تصوير داخل حمام سباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها، كواليس خضوعها لجلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها فستان داخل حمام سباحة، بينما تستعد لالتقاط الصور تحت أشعة الشمس، بعد حوالى خمسة أيام من مشاركتها لصورة من تحت المياه والتي يبدو أنها ضمن جلسة التصوير.

وسرعان ما حصدت كريم، على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على اللقطات التي شاركتها مع جمهورها، حيث إن جلسة التصوير جاءت بشكل جديد ومختلف، وبعيدة عن جلسات التصوير التقليدية التي تخضع لها النجمات من حين لآخر.



جانب من جلسة تصوير نيللي



نيللي كريم

وانضمت النجمة نيللى كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

يذكر أن أخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.



نيللي كريم داخل حمام السباحة

وانتهت نيللى كريم مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.