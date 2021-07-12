شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زواج مظهر أبو النجا وآمال حلمى على المسرح.. حب بدأ بالنظرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الراحل مظهر أبو النجا، اليوم الموافق 12 يوليو، والذى احتل مكانة خاصة في قلوب المصريين والوطن العربى بسبب طلته الكوميدية وخفة ظله الذى كان يظهر بهما من خلال أدواره في السينما والدراما والمسرح، ورغم أن أدواره كانت صغيرة وبسيطة ولم يجسد دور بطولة إلا أنه كان سببًا في رسم الابتسامة على المشاهدين.

اشتهر الفنان الكوميدي الراحل مظهر أبو النجا بإفيه "يا حلاوة" الذي كان يستعين به في كل أعماله الفنية وأصبح إيفيه "يا حلاوة" مرتبطا باسم مظهر أبو النجا، وكان أول مرة ينطلق هذا الأفيه في فيلم "شياطين إلى الأبد" عام 1974 مع عادل إمام ومحمد رضا ونجوى فؤاد، وطلبها منه المخرج محمود فريد بفيلم "شياطين إلى الأبد"، وخيره المخرج بين عدة لزمات منها "يا خرابي أو يامه أو يا لهوي أو يا حلاوة"، فاختار "يا حلاوة"، وفوجئ أبو النجا بنجاح الإيفيه حيث كان يقابله الجمهور في الشارع ويكررون كلمة "يا حلاوة"، وهو ما جعله يستعين بها في كل أعماله الفنية.

كانت بدايته على المسرح وهناك تعرف على زوجته الفنانة آمال حلمى على خشبة المسرح أيضا، أثناء تقديم مسرحية تجمعهما سويا اسمها "دلوعة يا بيه"، لتبدأ قصة الحب بالنظرات فقط لفترة طويلة حتى استطاع أن يكشف حبه لها وذهب لخطبتها في بلدها طنطا ولكن والدها رفضه بحجة أن الفنانين ليس لهم كلمة، ولكنها تمسكت به كثيرا حتى وافق والدها على الارتباط بعد مرور عام كامل، وفى النهاية انتصر حبهما الذى كلل بالزواج وأثمر أربعة أبناء.

مظهر أبو النجا شارك في العديد من الأعمال الفنية والتي تتنوع بين المسرح والمسلسلات والسينما ووصل عددها إلى 130 عملا فنيا، وشارك فى العديد من الأعمال التى قام ببطولتها الزعيم عادل إمام منها مأمون وشركاه وأستاذ ورئيس قسم ورجب فوق صفيق ساخن والبحث عن المتاعب والكل عاوز يحب و24 ساعة حب.