شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنذرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، بمقاضاة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بسبب تعنتها وامتناعها عن عدم دفع حقوق الأداء العلني لأعضائها منذ أربعة سنوات وبالتحديد من عام 2017.

مدحت العدل

أوضحت الجمعية في بيان لها أن العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي تم عام 2003 ينص بموجبه على تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والناشرين عن الأغنيات والموسيقي التصويرية للأفلام والمسلسلات التي تعرض وتذاع عبر قنواتها الفضائية المتعددة، ومنصتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنذ عام 2017 امتنعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الدفع.

أشار البيان إلى أن الجمعية قامت بتوجيه خطاب إداري لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في 26 يونيو الماضي تحذرها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها حال عدم دفع حقوق الأداء العلني.