شكرا لقرائتكم خبر عن حفل عود وبيانو وجيتار بقصر المانسترلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية صندوق التنمية الثقافية يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلا في الثامنة مساء الجمعة على مسرح حديقة قصر المانسترلي بمشاركة عازفة البيانو نهي درويش وعازف الجيتار محمد الصياد وعازفي الإيقاع محمد مرجان وحمادة وطلبة معهد الموسيقي العربية، اعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتنوع بين أعمالهم الخاصة وباقة مختارة من تراث الموسيقي العربية هي أنا قلبي دليلي، بعيد عنك، حب إيه، انساك، قديش كان في ناس، آه ده اللي صار، الحلوة دي ، بنت الشلبية، الليلة يا سمرا، حياة، رحالة السلام كما يتشاركان الثنائي فى العزف على آلة عود واحدة بمقطوعة تحت عنوان لونجا رياض.



ثنائي العود

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعد أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان "المغرب"، معهد الموسيقى باسطانبول" تركيا"، مهرجان العود الدولى الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليًا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.