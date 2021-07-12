محمد شفيق يكشف لمصراوي تفاصيل ألبوم "كريم" شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الموزع الموسيقي محمد شفيق أن المطرب والملحن كريم صبري، كان قبل رحيله مساء أمس قد انتهى من إعداد 90 في المائة من أغاني ألبومه الغنائي، مشيرا إلى أن كل صناع الألبوم قرروا استكمال مراحل تنفيذ الأغاني لتحقيق حلم الصديق الراحل.

الموزع محمد شفيق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "العمل على أغاني الألبوم بدأ منذ 4 سنوات، وكان لدى كريم "رحمه الله" حماس كبير لتقديمه، وبالفعل كان قد انتهى من 90 في المائة منه".

وأضاف : "كريم وضع ألحان جميع الأغاني، وقمت بالتوزيع الموسيقي لخمس منها، ومن الشعراء الذين تعاون معهم محمد مصطفى، وطارق درويش، وأيمن عز".

شفيق تابع : "بعد صدمتنا في رحيل الصديق كريم صبري، تم الاتفاق بين كل صناع الألبوم على تنفيذ كل مراحله وطرحه لتحقيق الحلم الذي تمناه، وهو أن يصل بأغانيه وصوته للناس".

وتقام صلاة الجنازة على الملحن والمطرب كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، عقب صلاة العصر في مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة في طريق الواحات

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن عبر حسابه بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".