محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه داخل "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه الجديدة "جو البنات"، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه داخل "حمام سباحة".

وعلق محمد رمضان على الفيديو: "ثقة في الله أجمد صيف في آخر 20 سنة، استنوا أغنية جو البنات، قريبًا".

من ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.