إيمي أكمل تشارك في الفيلم السينمائي "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة إيمي أكمل البدراني في الفيلم السينمائي "المحكمة" الذي تم بناء ديكور له فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

وتجسد إيمي خلال أحداث فيلم "المحكمة" شخصية عاملة في محكمة وتجري بينها وبين الشهود في القضايا العديد من الأحاديث التي تكشف جوانب مختلفة لهم.

وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا.

والفيلم تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن إيمي أكمل شاركت بدراما رمضان الماضي في مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، نيرمين الفقي ، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد علي رزق، أحمد منير، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح ، إنتاج سنيرجي .