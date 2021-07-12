رسالة شقيق رامي صبري لوالدته قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري.

وكان ما كتبه كريم صبري لوالدته قبل وفاته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايما يارب".

وأعلن الفنان رامي صبري موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه كريم صبري، اليوم.

ونشر "رامي" صورة شقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون".