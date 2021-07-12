بعد صلاة العصر.. رامي صبري يعلن موعد جنازة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان رامي صبري موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه كريم صبري.

ونشر "رامي" صورة شقيقه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ستقام صلاة الجنازة على أخي وحبيبي كريم صبري بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر ٦ أكتوبر بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الفنانة شذى، مساء أمس الأحد، وفاة كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وكتبت شذى عبر حسابها بموقع "فيسبوك" و"ستوري إنستجرام": "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله."

أضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله.. غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت.. الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب"