فيديو| قبل وفاته.. ماذا قال رامي صبري عن شقيقه الراحل "كريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان رامي صبري أمس الأحد، وفاة شقيقه الأصغر الملحن والمغني كريم صبري، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

وكان رامي خلال ظهوره في برنامج "عين" وكشف عن رأيه في موهبة شقيقه الراحل، وطباعه، وقال : "كريم فنان وأقف معه، لكنه من الجيل الجديد الذي يريد كل شيء بسرعة".

وعن مدى تقبل شقيقه "كريم" لمساعدته، قال رامي: "كريم مش عايزني أساعده، هو يحب يكون له شخصيته الخاصة، هو مش عايز يشتغل مع حد، وأنا عاجبني فيه كده، وأنا زيه، ونجاحه ده حاجة بتاعت ربنا".

وتابع: "بالنسبة لي كريم فنان، ولا أجامله لأنه شقيقي، وإذا كان لا يتمتع بالموهبة سأنصحه بعدم الغناء، ولكن أريد أن أطلب منه التركيز، وعلى طاقته كشاب، وأن يتمتع بالصبر والتأني، ويسألني ويسأل الجميع".

الفنان الراحل كريم صبري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وطرح الشهر الماضي عبر قناته في موقع يوتيوب، أغنية بعنوان "30 يونيو".