تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق الفنان رامي صبري (محدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة وبهيرة فؤاد:

قال مصدر مقرب من الفنان رامي صبري، إن صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الراحل كريم صبري، تقام عقب صلاة العصر.

وأكد الموزع الموسيقي محمد شفيق أن صلاة الجنازة على الملحن والمطرب كريم صبري، ستقام عقب صلاة العصر في مسجد الشرطة بالسادس من اكتوبر.

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن عبر حسابه بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.

وانهالت التعليقات من نجوم الفن داعيين الله له بالرحمة، أبرزهم: شذى، أمير طعيمة، أحمد جمال، حمادة هلال، هاني شاكر، وآخرون.