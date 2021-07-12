شكرا لقرائتكم خبر عن نظارة ليلية على شكل قلوب.. ليلى علوي تحتفل بالصيف على طريقتها الخاصة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ليلى علوي، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من كواليس قضائها عطلتها الصيفية حاليًا برفقه عدد من أصدقائها، ونشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام لقطات لها تظهر من خلالها وهي ترتدي النظارة الليلية الضخمة التي يتم ارتداؤها في الحفلات والسهرات، وفي صور أخرى ظهرت وهي وسط ممرات إحدى حمامات السباحة برفقة أصدقائها.

وسرعان ما حصدت علوي، على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على الصورة التي نشرتها، حيث إنها تمتلك أكثر من 2.3 مليون متابع عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.



علوي مع اصدقائها



ليلي علوي تقضي عطلتها الصيفية

ويعرض حاليًا للنجمة ليلي علوي، فيلم "ماما حامل" الذى انطلق في دور العرض يوم 2 يونيو الماضى، تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، هدى مجد، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب علاء زينهم، محمد أوتاكا وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

ليلي علوي مع احدى صديقاتها



ليلي علوي مع صديقتها

الفيلم يعيد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.