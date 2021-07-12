شكرا لقرائتكم خبر عن فارس ومغنى وبيحب الكل.. هوايات وأجمل لحظات حياة شقيق رامي صبري × 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفنان رامي صبري صلاة الجنازة على جثمان شقيقه كريم صبرى، اليوم الاثنين، عقب صلاة العصر، يلى ذلك تشييع جثمانه بمقابر باب الوزير بصلاح سالم، وفى هذا الإطار، يستعرض هذا التقرير جولة بين صور الشاب الراحل كريم صبرى، التى شاركها مع أصدقائه وعائلته ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وترك كريم صبري ، خلفه مجموعة من الذكريات الجميلة مع عائلة وأصدقائه وثقها بالصور فى مختلف المناسبات، حيث تنوعت اللقطات المصورة له مع والده ووالدته وشقيقه الفنان رامي صبري ، إضافة إلى صورة أثناء أداء فريضة العمرة، هذا إلى جانب صوره مع أصدقائه من الملحنين والمغنيين، وكذلك صورة أثناء تدريباته الرياضية ولقطات أخرى مع زملائه من دفعته فى أكاديمية الفنون.

كريم صبري

كريم صبري وأسرته

ويظهر كريم صبري ، فى صور داخل الحرم المكى أثناء أداء فريضة العمرة العام الماضى، والتى كتب فى تعليقه عليها: "بسم الله والحمد لله والله أكبر.. اللهم تقبل منى وأعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أمين يا رب العالمين الكعبة الشريفة"، وفى تعليقه على صورة أخرى، قال "الله بجد على الكعبة وجمالها.. إحساس مش ممكن يتوصف".

وتعبيرًا عن حبه الكبير لوالديه، كتب فى تعليقه على صورة جمعته معهما داخل السيارة، "أغلى حاجة فى حياتى أبويا وأمى ربنا يخليكو ليا ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر أمين يا رب"، وفى تهنئته لوالدته بمناسبة عيد الأم، شارك متابعيه صورته معها، وكتب فى تعليقه عليها: "كل سنة وأنتى طيبة وبخير وصحة وسعادة يا أمى.. وكل عيد أم وأنتى بخير ومعانا دايمًا.. ربنا يخليكى لينا يا حبيبتى يا رب ويديكى الصحة يا قلبى".

كريم صبري

كريم صبري

كريم صبري

كما أبرز كريم صبري فى صور ذكرياته ممارسة للرياضات المختلفة، ففى لقطة من داخل الجيم، مازح متابعيه مستعرضًا عضلاته، وقال: "خافو منى بقى"، وبينما اعتلى ظهر حصان ثابتًا كالفارس، كتب عن حبه للخيل، "من أحلى وأمتع وألذ اللحظات فى حياتى.. الخيل ده أقوى وأهم الرياضات اللى الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بيهم (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل).. وهى أصلا ممتعة جدًا بشكل مش عادى".

وظهر كريم صبري فى أكثر من لقطة مع شقيقه رامى صبري ، ففى صورة لهما على الشاطئ، كتب فى تعليقه عليها: "أنا وأخويا حبيبى"، كما هنأه بمناسبة عيد ميلاده بصورة أخرى، وقال: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة ونجاح دايما يا رب.. ربنا يخليك ليا وتفضل ناجح دايمًا ورقم واحد يا حبيبى"، كذلك شارك صورة له مع زملاء دفعته فى أكاديمية الفنون، حيث كانوا يحتفلون بعيد ميلاده، وكان حاضرًا فى هذه المناسبة رامى صبرى، وكتب فى تعليقه عليها: "أحلى فطار وأحلى يوم مع أحلى دفعة فى حياتى وأحلى birthday فى حياتى كلها.. نورتونى يا حبايبى كلكم، كان يوم جميل بيكم أوى".

كريم صبري

كريم صبري

كريم صبري

كريم صبري

كذلك شارك كريم صبري ، صورة لوليمة عشاء جمعته مع اثنين من أصدقائه، وكتب فى تعليقه عليها: "أحلى عشاء مع أحلى ناس.. أصدقائى الفنانين الملحن مودى سعيد، والمطرب العسل أوى شريف سيف.. فكرة وإخراج شريف سيف"، كذلك كتب فى تعليق على صورة أخرى مع أصدقائه، "عشرة العمر وأجمد ناس بتلعب مزيكا عيدكم مبارك وسعيد يا حبايبى".

كريم صبري مع أصدقاءه



كريم صبري



كريم صبرى