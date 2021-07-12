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دفن جثمان شقيق رامي صبري فى مدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة العصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان رامي صبري، عن إقامة صلاه الجنازة على شقيقة كريم صبري، بعد صلاه العصر اليوم، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والدفن في مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وكتب رامي صبري عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام : "ستقام صلاة الجنازة علي اخي و حبيبي كريم صبري ، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر 6 اكتوبر -بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا اليه راجعون".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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