شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان شقيق رامي صبري فى مدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان رامي صبري، عن إقامة صلاه الجنازة على شقيقة كريم صبري، بعد صلاه العصر اليوم، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، والدفن في مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات.

وكتب رامي صبري عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام : "ستقام صلاة الجنازة علي اخي و حبيبي كريم صبري ، بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر 6 اكتوبر -بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وإنا لله وإنا اليه راجعون".