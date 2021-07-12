شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان السيد عن الزواج: لو عرفت شخص نباتى أقوله يمكن بكرا شايلك 3 كيلو بوفتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انزعجت الفنانة إيمان السيد من المضايقات التى تتلقاها بسبب تأخرها فى الزاوج حتى الأن، حيث كتبت ايمان السيد على حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك": "أنا بتضايق لما حد يكلمنى فى موضوع الجواز.. ويقعد يقول معلش وكل شئ قسمة ونصيب وكله بآوانه والـ 24 قيراط .. لأن ببساطة دا اختيارى".

ايمان السيد أضافت: "يعنى تخيل مثلاً لو أنا عرفت إنك شخص نباتى وفجأة قعدت أقول لك: لا إله الا الله ماتزعلش كل شئ نصيب ومين عارف يمكن بكرا شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك.. أظن مش منطقى".



ايمان السيد

وكانت إيمان السيد كشفت فى أحد البرامج التليفزيونية أن الزواج لم يكن هدفها فى الحياة من الأساس قائلة: "معنديش مشكلة فى الوقت ووقت ما أحس إنى مؤهلة وان دا البنى أدم اللى هكمل معاه حياتى هتجوز".

وعن مواصفات الزواج التى تتمناه ايمان السيد قالت" المهم يكون تفكرينا قريب من بعض، والراحة النفسية أهم شئ، مقدرش اتجوز شخص نكدى، ويكون تلقائى".

"اللى ملوش كبير" أخر ظهور للفنانة ايمان السيد

كان أخر ظهور للفنانة ايمان السيد فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.