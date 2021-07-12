شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "العارف" يحتفلون بالعرض الخاص بالتجمع الخامس..غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل صناع وأبطال فيلم العارف، للنجم أحمد عز، غدا الثلاثاء بالعرض الخاص والأول للفيلم، بأحد مولات التجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدء من بعد غد الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

يذكر أن شركة "سينرجى فيلمز" طرحت البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال الفيلم المنتظر طرحه، حيث تصدر كل بطل من أبطال الفيلم الخمسة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص بوستراً منفرداً وذلك من أجل الدعاية على السوشيال ميديا.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي مؤخراً وسيطرت عليه مشاهد الأكشن والمطاردات والتفجيرات، كما كشف البرومو عن تصوير الفيلم فى أكثر من دولة بجانب مصر، وجاء ذلك بعدما روج أبطال الفيلم للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن أحمد فهمى تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".