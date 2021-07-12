الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تعلن وفاة والدتها

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين وفاة والدتها بعد صراع مع المرض حيث كانت تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة دخلت على إثره في غيبوبة.



ودونت روان بن حسين، منشورا عبر حسابها في تطبيق ”أنستقرام“، أكدت فيه انتقال والدتها إلى جوار ربها، لافتة إلى أنها كانت ”بارة“ بوالديها.

ونشرت روان بن حسين، صورة بخلفية سوداء مكتوب عليها "إنا لله وإنا إله راجعون" مع آية قرآنية، وعلقت على الصورة بكلمات مؤثرة قالت فيها: "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي أم حسن البنت البارة في والدينها الين آخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الأم الحنونة وأصدق صديقة. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي الله أخذ أمانته في أول ليلة من ذي الحجة، أيام فضيلة مباركة لانج إنسانة زينة ومرضيّة ربج. يارب ارحمها وتغمّد روحها الجنة وصبّرني وصبّر أبوي وأخوي وخواتي على فراقها".

واختتمت روان بن حسين نعي والدتها بقولها: "راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي معاج".

كانت روان بن حسين قد أثارت قلق متابعيها بسبب مرض والدتها خلال الفترة الماضية، حيث كتبت عدة منشورات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أدعية وطالبت محبيها بالدعاء لشفاء والدتها وقراءة الفاتحة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على مواساة روان بن حسين، في مصابها حيث تفاعلوا من خلال التعليقات متمنين لوالدتها الرحمة والمغفرة ولروان بالصبر على فقدانها.