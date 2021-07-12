أنغام تكشف عن موعد حفلها بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحيي المطربة المصرية أنغام حفلا غنائيا جديدا، ضمن حفلات صيف جدة، على مسرح "جدة سوبردوم" بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت أنغام عن موعد الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائلة: "أهلي وأحبابي جمهور المملكة العربية السعودية.. وحشتوني جدًا أسعد بلقائكم في جدة يوم السبت 24 /7...حفلات صيف جدة ".

وكانت أنغام أحيت حفلا كبير على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بداية يوليو الجاري، وقدمت باقة متنوعة من أجمل أغانيها، ومازحت جمهور الحفل قبل تقديم أغنية "متلخبطة"، قائلة: "دايماً الرجالة بتقعد تتريق علينا بيقولوا عندنا حاجات وتقلبات وكدة وهما أصلا مجانين كل يوم بحال، تعالوا نضايقهم شوية".

وتفاعل الجمهور مع السبب الذي طرحته أنغام لغناء "متلخبطة" وصفق على حديثها كثيراً، وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وقاد الفرقة الموسيقية الموسيقار هاني فرحات.



