إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021.. كريم عبدالعزيز بالمقدمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، تشهد دور العرض السينمائي في مصر منافسة شرسة بين كريم عبدالعزيز وتامر حسني.

وعزز قرار الحكومة المصرية مؤخراً رفع نسبة الإشغال داخل صالات السينما إلى 70% من آمال شركات الإنتاج في توديع مواسم الخسارة التي منيت بها منذ ظهور فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول 2019.





ويتصدّر فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" (بطولة كريم عبدالعزيز) شباك التذاكر في الصالات المصرية، إذ حصد نحو مليون جنيه، الأحد، ليصل إجمالي إيراداته على مدار خمسة أيام نحو تسعة ملايين جنيه، وفقاً لشركة "دولار" للتوزيع، التي تتابع بورصة الإيرادات.





وحل فيلم "مش أنا" (بطولة تامر حسني) في المركز الثاني مع 980 ألف جنيه حصدها، الأحد.

وبعيداً عن المنافسة الشرسة بين كريم عبدالعزيز وتامر حسني، جاء فيلم "أحمد نوتردام" (بطولة رامز جلال) بإيرادات بلغت 39 ألف جنيه يومياً.





أما فيلم "ديدو" (بطولة كريم فهمي) فحل رابعاً مع 23 ألف جنيه، وجاء فيلم "ماما حامل" (بطولة ليلى علوي) في ذيل القائمة بإيرادات قدرها 11 ألف جنيه.

ومن المتوقع أن تشتعل المنافسة بعد طرح فيلم "العارف" (بطولة أحمد عز وأحمد فهمي) في 14 يوليو/تموز، لاسيما أن عز يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة والفيلم يدور في إطار من الأكشن والإثارة.