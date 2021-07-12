شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حفلات النجوم فى موسم عيد الأضحى.. أبرزهم جورج وسوف وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من النجوم عن موعد حفلاتهم المقبلة في موسم عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة على تفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا، بعد فترة من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويستعد النجم حسين الجسمي وأصالة نصري لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، فى أبو ظبي، كما يحيي تامر حسني وميريام فارس حفلين يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، وتقام الحفلات في صالة الاتحاد بجزيرة ياس التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

كما تستعد اللبنانية يارا لإحياء حفل غنائى بعد فترة طويلة من الغياب، في مدينة دبي، يوم 21 يوليو، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى.

بينما يحيي سلطان الطرب جورج وسوف أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة الموافق 23 يوليو، ويقام الحفل بمدينة جدة ويقدم العديد من أغانيه المتنوعة.

وتستعد دار الأوبرا المصرية لتنظيم العديد من حفلاتها الغنائية فى أيام عيد الأضحى المقبل وتستقبل مجموعة من النجوم ويتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.