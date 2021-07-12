"خبر محزن".. أحمد جمال ينعى شقيق رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد جمال، شقيق الفنان رامي صبري، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، غرقا بترعة المريوطية.

ونشر "جمال" صورة تجمع رامي صبري بشقيقه كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لاحول ولا قوة إلا بالله، خبر محزن وفاة كريم صبري أخو رامي، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرك على فراقه يارامي أنت والأسرة".

وأعلنت الفنانة شذى، وفاة كريم صبري، وكتبت: "البقاء والدوام لله، كريم صبري، شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله."

وتقام صلاة الجنازة على جثمان كريم صبري، عقب صلاة الظهر من مقابر باب الوزير بصلاح سالم.