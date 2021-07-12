تعرف على موعد ومكان جنازة شقيق الفنان رامي صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال مصدر مقرب من الفنان رامي صبري، إن صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الراحل كريم صبري، تقام عقب صلاة الظهر، من مقابر باب الوزير بصلاح سالم.

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن عبر حسابه بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه قائلا: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

ورحل الفنان الشاب كريم صبري عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية.

وانهالت التعليقات من نجوم الفن داعيين الله له بالرحمة، أبرزهم: شذى، أمير طعيمة، أحمد جمال، حمادة هلال، هاني شاكر، وآخرون.