"الممثل بيستظرف".. مشكلة الكوميديا من وجهة نظر مظهر أبو النجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل علينا اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل مظهر أبو النجا، إذ أنه من مواليد 12 يوليو 1940.

"أبو النجا" عمل في البداية موظفا بشركة نسيج الإسكندرية، قبل أن يتجه للفن من خلال الغناء، وكان يقلد الفنان الكبير فريد الأطرش، لكنه لم يستمر بسبب رفض الجمهور له، إذ غنى في حفل عام في فرح ابنة صاحب العمارة التي يسكن بها، ومع أول كوبليه غناه قال له عازف العود: "أنت لا صوت ولا منظر"، ثم ألقى العود من يده.

قبل أن يتجه للتمثيل من خلال مسرحية "سيدتي الجميلة" في عام 1969، مع الفنان فؤاد المهندس، لينتقل في السبعينيات للعمل بالسينما حيث شارك في العديد من الأفلام من أبرزها: "السكرية، البحث عن المتاعب، إحنا بتوع الأتوبيس"، وتوالت بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

واشتهر مظهر أبو النجا بإيفيه "يا حلاوة"، تلك اللزمة التي طلبها منه المخرج محمود فريد في فيلم "شياطين إلى الأبد" 1974، وخيّره المخرج بين عدة لازمات منها "يا خرابي أو يامه أو يا لهوي أو يا حلاوة"، فاختار "يا حلاوة"، وفوجئ بأن الجميع فيما بعد يطالبه بها في جميع الأعمال التي شارك بها.

ورسم مظهر أبو النجا البسمة على وجوه الجمهور في الكثير من الأدوار الثانوية التي قدّمها على مدار مشواره، وقال خلال حوار له مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" أكتوبر 2014: "إضحاك الناس حاجة من الطبيعة، موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى اداني النفحة دي رغم أني كنت في الأصل مطرب ومكنتش غاوي تمثيل".

وعن مشكلة الكوميديا في مصر من وجهة نظره؛ قال: "عموما مفيش فن زي الأول تماما، الفن عايز يتغير، وهيتغير، وفي خطة كويسة أوي لتغييره، وإن شاء الله هيبقى كويس جدا، وكل حاجة هتتعرض هيتم انتقاؤها بشكل جيد، من حيث النصوص والمؤلفين والممثلين، الممثلين لابد أنهم ميستظرفوش، المشكلة أن كل واحد عايز يضحك يستظرف، واللي بيعمل كده يبقى دمه تقيل، اللي يقصد أنه يضحك يبقى عليه العوض".

وتزوج مظهر أبو النجا من الفنانة آمال حلمي، وأنجب 4 أبناء، هم: "إسلام، وأحمد، وريم، وعمر"، وكان آخر أعماله فيلم "القرموطي في أرض النار" مع أحمد آدم، قبل أن يرحل عن عالمنا في 1 مايو 2017 بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، ومشاكل في عضلة القلب.