طفل "ليه لأ 2".. سليم مصطفى يكشف كواليس مشاركته بالمسلسل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف سليم مصطفى طفل مسلسل"ليه لأ 2" الذي جسد شخصية "يونس"، كواليس مشاركته في العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

وقال سليم، ببرنامج "ET بالعربي" عن الفنانة منة شلبي: "كان تمثيلها حلو وشطورة، ودايمًا بتشجعني وتقولي ركز، ومريم المخرجة برضو".

وتابع: "طول المسلسل بيقولولي فكر في حاجة بتزعلك، فكرت إن مامي مشيت فعيطت".

وأوضح أن معرفته بالمخرجة مريم أبو عوف بدأت بمشاركته معها في إعلان، مشيرا إلى أنه عمل كاستينج لدوره في المسلسل.

وحول تشبيهه بالممثل الأمريكي ماكولي كولكين في طفولته، قال: "مامي بتقول كده برضو، وأنا مش بحس إني شبهه".

مسلسل "ليه لأ 2" بطولة النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وغيرهم، ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبو عوف.