"الحكيم" يعيد دريد لحام إلى السينما مجدداً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 10:41 صباحاً - دارت كاميرا المخرج باسل الخطيب في ريف دمشق و بدأت عمليات تصوير فيلمه المعاصر الجديد " الحكيم " ، من تأليف ديانا جبور وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.



و تدور أحداث الفيلم ضمن بلدة ريفية نائية، وتحكي قصة طبيب " يؤدي دوره النجم دريد لحام يكرّس وقته وحياته لخدمة أهل هذه البلدة بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية، فيصبح الحكيم لهم سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني".



يتناول الفيلم حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم "من خلال مواجهة "الحكيم" أزمة شخصية أثناء زيارة حفيدته له، لنعرف بعدها ما إن كان سيواجه أزمته وحيداً أم لا، بعد كل ما قدمه لأهل البلدة".





دريد لحام و باسل الخطيب من صفحة الفيلم على فيسبوك



ومن المقرر أن تتنقل كاميرا باسل الخطيب في عدة أماكن بريف دمشق، وستحل الفنانة صباح الجزائري ضيفة شرف على الفيلم، ويشارك ببطولته أيضا : روبين عيسى، محمد قنوع، ربى الحلبي، رامي أحمر، ليا مباردي، أحمد رافع، عاصم حواط، لوريس قزق، تسنيم باشا، راما زين العابدين وغيرهم.



وكان المخرج باسل الخطيب و النجم دريد لحام قد اجتمعا معاً في العام 2018 بفيلم " دمشق – حلب " .





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