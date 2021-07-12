الأميرة إليزابيث وريثة العرش البلجيكي تجري تدريبات تكتيكية بالزي العسكري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تم تصوير ولية العهد البلجيكية الأميرة "إليزابيث" في زيها العسكري المموه أثناء قيامها بتدريبات تكتيكية في الأكاديمية العسكرية الملكية RMA في معسكر لاجلاند في آرلون، حيث تسير في تشكيل مع زملائها الطلاب.



سنة أولى في العسكرية

الأميرة إليزابيث في التدريبات العسكرية- الصورة من موقع New my royals-



وبحسب موقع "ديلي ميل" تنهي "إليزابيث"، 18 عامًا – وهي الابنة الكبرى للملك "فيليب" والملكة "ماتيلد" وريثة العرش البلجيكي - سنتها الأولى في الأكاديمية بعد إكمال تعليمها الثانوي في UWC Atlantic College في ويلز. وقد التحقت الأميرة الشابة بالأكاديمية العسكرية في سبتمبر من العام الماضي.



تدريبات عسكرية شاقة

الأميرة إليزابيث في التدريبات العسكرية- الصورة من موقع New my royals



بالنسبة للطلاب في الأكاديمية العسكرية الملكية (RMA)، يعد هذا المعسكر جزءًا من مرحلة التدريب الأخيرة لطلاب السنة الأولى، ويشكل جزءًا من المرحلة العسكرية الأولية.

الأميرة إليزابيث تتناول الإفطار- الصورة من موقع New my royals



يمكن رؤية الشابة وهي تقف مع زملائها أثناء التدريبات العسكرية وهي ترتدي بفخر الزي العسكري المموه. في صور أخرى، تحمل الأميرة إفطارها قبل الجلوس مع طلاب آخرين في RMA حيث بدت وكأنها تتعامل بشكل جيد مع طلاب آخرين.

من غير المعروف كم من الوقت تخطط "إليزابيث" للبقاء في الأكاديمية بينما درس والدها الملك "فيليب" هناك لمدة ثلاث سنوات عندما كان مراهقًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"