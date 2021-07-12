كيت ميدلتون تخرج من العزل الذاتي وتشارك الأمير ويليام حضور نهائي ويمبلدون

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 10:41 صباحاً - خرجت "كيت ميدلتون" من العزل وعادت في أحد أحداثها المفضلة لهذا العام، حيث شاركت زوجها الأمير "ويليام" مشاهدة نهائي فردي السيدات الذي أقيم بين "آشلي بارتي" و"كارولينا بليسكوفا" في اليوم الثاني عشر من بطولة ويمبلدون 2021 في نادي All England Tennis Club في ويمبلدون بلندن.



وقد فازت الأسترالية "آشلي بارتي" بلقب بطولة ويمبلدون 2021 الفردي للسيدات.



وبحسب موقع "People" حرصت "كيت" – المعروفة بحبها للعبة التنس – على بداية عطلة نهاية الأسبوع بمشاركة أحد أهم الأحداث الرياضية، وذلك بحضور نهائي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس.



وفي خلال المباراة، انضمت "كيت" و"ويليام" أيضًا إلى الصندوق الملكي Royal Box من قبل أساطير التنس "بيلي جين كينج" و"مارتينا نافراتيلوفا"، اللتين جلستا خلفهما.





"كيت" في مسابقة ويمبلدون قبل العزل- الصورة من موقع New my royals

"كيت" تتحرر من العزل الذاتي



كان هذا الظهور هو الأول لـ"كيت" منذ أن أعلن قصر كنسينغتون أنها تعزل نفسها بعد اتصالها بشخص أثبتت إصابته بفيروس COVID-19.



قال متحدث باسم القصر في بيان: "في الأسبوع الماضي، اتصلت دوقة كامبريدج بشخص ثبتت إصابته فيما بعد بـ COVID-19. ولا تعاني صاحبة السمو الملكي من أي أعراض، ولكنها تتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة و تعزل نفسها في المنزل."

إطلالة "كيت"



ارتدت الدوقة - راعية نادي All England Lawn Tennis and Croquet Club- فستانًا أخضر أنيق متوسط الطول من تصميم إميليا ويكستيد، بينما اختار ويليام بدلة زرقاء.





"كيت" قبل العزل مع "ويليام" وابنها "جورج" لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا- الصورة من موقع New my royals

"كيت" قبل العزل



حضرت "كيت" قبل العزل حدثين رياضيين قبل العزل، حيث ذهبت الدوقة إلى ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء 29 يونيو مع "ويليام" وابنها "جورج" لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا.



وكانت المشاركة العامة الأخرى لـ"كيت" في ويمبلدون يوم الجمعة 2 يوليو لمشاهدة "جيمي موراي" يلعب في الزوجي. وقامت أيضًا بجولة في قاعة اجتماعات SW19 الرياضية في متحف ويمبلدون للتنس.



تم تصويرها أيضًا وهي تضحك وتبتسم وهي تعد حلويات الفراولة في نادي All England Lawn Tennis قبل أن تتوجه إلى Royal Box ثم غادرت حوالي الساعة 5 مساءً.

أعضاء آخرين من العائلة المالكة يشاهدون بطولة ويمبلدون



لم تكن "كيت" والأمير "وليام" العضوين الوحيدين في العائلة المالكة اللذان حضرا بطولة التنس الشهيرة هذا العام. فقد تضمنت المشاهدات الملكية "زارا" و"مايك تيندال" في يوم واحد، الأميرة "بياتريس" ظهرت بحملها الأول مع زوجها "إدواردو مابيلي موزي". كما حضر الأمير "إدوارد" ابن عم الملكة إليزابيث دوق كنت لعدة أيام.





الأميرة "بياتريس" مع زوجها في البطولة - الصورة من موقع ميرور

أحداث رياضية أخرى



من المتوقع أيضًا أن يدعم دوق كامبريدج إنجلترا يوم الأحد عندما تواجه إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020 على ملعب ويمبلي بلندن.