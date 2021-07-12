مارغوت روبي تصبح "باربي" في فيلم جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 10:41 صباحاً - وقعت المخرجة صاحبة جائزة الأوسكار "غريتا جيرويغ" رسميًا على إخراج فيلم "باربي"، الفيلم الذي طال انتظاره على الشاشة الكبيرة حول قصة الدمية الأيقونية "باربي"، وستقوم بالبطولة "مارغوت روبي".

صفقة لم تتم



وبحسب موقع "Variety" كانت "جيرويغ" تعمل في مشروع الفيلم منذ عام 2019، عندما وقعت للمشاركة في كتابة السيناريو مع "نوح بومباتش". ومنذ ذلك الحين، انتشرت شائعات مفادها أن "جيرويغ" هي التي ستقوم بإخراج المشروع ، لكن الصفقة لم تتم رسميًا.





"غريتا جيرويغ"- الصورة من موقع Variety

تصريحات "روبي"



ومع ذلك، خلال مقابلة خاصة بها لعدد أغسطس 2021 من مجلة vogue البريطانية، كشفت "روبي" أن رؤية "جيرويج" الإبداعية ستمتد إلى ما بعد السيناريو وتصل إلى كرسي المخرج.



لم يتم الكشف حول حبكة الفيلم، بما في ذلك تفاصيل حول أي من رفاق "باربي" سيظهر بالضبط (ماذا عن كين؟ سكيبر؟ كريستي؟). لكن "روبي" قالت سابقًا أن الفيلم يمثل فرصة عظيمة لإبراز بعض الإيجابية في العالم وفرصة ليكون طموحًا للأطفال الأصغر سنًا.



وعند مناقشة الفيلم، أقرت "جيرويغ" أولاً أن "باربي" ستأتي مع الكثير من الأمتعة والكثير من صلات الحنين إلى الماضي.



https://www.instagram.com/p/CPbUtnMMkgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CPbUtnMMkgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CPbUtnMMkgx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بداية العمل



أما بالنسبة لإنتاج "باربي"، فإنه من المقرر البدء فيه أوائل عام 2022 في استوديوهات Warner Bros ليفيسدن في لندن. كما تم التخطيط لإصدار مسرحي لعام 2023.



و بالإضافة إلى دور البطولة في الفيلم، تساهم "روبي" أيضًا في الإنتاج تحت راية شركة الإنتاج LuckyChap Entertainment الخاص بها.



"جيرويغ" وجوائز الأوسكار



قد لا تكون الأخبار التي تفيد بأن "جيرويغ" ستتولى مهام الإخراج للفيلم مفاجأة للبعض، لا سيما بالنظر إلى نجاح الممثلة وصانعة الأفلام مع ظهورها المتميز في فيلمي "ليدي بيرد" لعام 2017 و "ليتل وومن" لعام 2019 ، والتي حصدت من خلالهما 11 أوسكار مجتمعة، بما في ذلك إيماءة لأفضل مخرجة، مما جعل "جيرويغ" واحدة من سبع نساء تم ترشيحهن على الإطلاق.