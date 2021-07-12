ليونيل ميسي يكسر عقدة البطولات الكبري مع الأرجنتين.. ويفوز بالـ"كوبا" من قلب البرازيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 10:41 صباحاً - أحرزت الأرجنتين لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب البرازيل المضيفة 1-صفر فجر الأحد، على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ليحصد قائدها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، أوّل ألقابه الكبرى مع بلاده.



وبفضل هدف أنخل دي ماريا منتصف الشوط الأول، أحرزت الأرجنتين لقبها الأول في البطولة القارية في أميركا الجنوبية منذ 1993.





وخرج ميسي (34 عاما) فائزا من المواجهة التي جمعته مع المهاجم البرازيلي نيمار، بعد مشوار لافت في بطولة أحرز فيها "البرغوث" أيضا لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف، بالتساوي مع الكولومبي لويس دياس (4 أهداف).



وفرض ميسي نفسه نجما للبطولة مع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة.





وكسر ميسي عقدة المباريات النهائية في البطولات الرسمية مع منتخب الأرجنتين عبر تاريخه، وهو يخوض النهائي الرابع في كوبا أمريكا، بعد أن خسر في أعوام 2007 أمام البرازيل بثلاثية، و2015 و2016 ضد تشيلي مرتين بركلات الترجيح.



كما خسر ميسي نهائي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد.



وفي مسيرته الطويلة مع المنتخب الأرجنتيني الملقب بـ "ألبي سيليستي"، كان قد توج بلقبين غير كبيرين، في بطولة العالم تحت 20 سنة عام 2005، وذهبية أولمبياد بكين 2008.