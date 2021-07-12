سلمان خان وكاترينا كايف يبدآن تصوير فيلم Tiger 3 في هذا التاريخ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يعتبر فيلم Tiger 3 من بطولة "سلمان خان" و"كاترينا كايف" من أكثر الأفلام المنتظرة على الإطلاق. والآن، سوف يستأنف النجمان تصوير الفيلم التشويقي للتجسس بميزانية كبيرة اعتبارًا من 23 يوليو فصاعدًا.



إستمرار العمل بعد الإغلاق

سلمان خان وكاترينا كايف- الصورة من حساب Tiger 3 على إنستغرام--



وبحسب موقع "Bollywood News" كانت التقارير قد ذكرت سابقًا أن "سلمان" و"كاترينا" قد بدآ العمل على Tiger 3، ولكن توقف التصوير في أبريل حيث ضربت الموجة الثانية من فيروس كورونا البلاد وبدأت مرحلة إغلاق جديدة.

والآن، أعطى منتج العمل "أديتيا تشوبرا" موافقته على المضي قدمًا في إطلاق فيلم الإثارة Tiger 3، أحد أكثر الأفلام المحبوبة في البلاد، اعتبارًا من 23 يوليو القادم.



الشعور بالإرتياح بعد تلقي لقاح كورونا



ووفقًا للتقارير فإن "تشوبرا" يشعر بالارتياح لأن طاقم Tiger 3 بأكمله قد حصل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن فريق الممثلين الرئيسيين فقط هم الذين سيستأنفون التصوير في الأيام الأولى حيث يريد مخرج وكاتب العمل "مانيش شارما" تصوير بعض التسلسلات الدرامية معهم.



إستكمال تصوير الفيلم خارج البلاد

سلمان خان وكاترينا كايف- الصورة من حساب Tiger 3 على إنستغرام



عندما ضرب إعصار توكتاي البلاد، تم تدمير مجموعة موقع تصوير Tiger 3 جزئيًا. ومع تحسن الوضع، يحرص "أديتيا تشوبرا" و "مانيش شارما" على متابعة خطتهما الخاصة بالجدول الزمني للتصوير. ومع ذلك قررا عدم إعادة بناء المجموعة حيث أنه من المرجح أن يغادر الفريق البلاد بعد 15 أغسطس لإستكمال تصوير الأجزاء المتبقية في سوق في دبي لأن أوروبا والشرق الأوسط يشكلان جزءًا من السرد.



دور الخصم

فيلم Tiger 3- الصورة من حساب Tiger 3 على إنستغرام---



وبحسب ما ورد، فإن النجم الهندي "عمران هاشمي" الذي يلعب دور الخصم في الفيلم سينضم أيضًا لتصوير مشهد محوري.

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