صور صادمة لـ «نانسي عجرم» في سن المراهقة .. كانت تعانى من سمنة زائدة.. لن تصدق ماتراه!

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:57 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة المراهقة للفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”، حيث كانت في سن الـ 17 من عمرها تقريبًا، قبل الشهرة والتجميل، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه .

ولكن الصدمة الكبرى كانت لجمهور الفنانة نانسي عجرم عندما شاهدوا صورَها في مرحلة المراهقة. فقد أثبتت صورُها أنها كانت تعاني من سمنة زائدة، وأكد بعضُ متابعيها أنها اضطرت إلى اتباع حمية قاسية والخضوع لعمليات التجميل لكي تظهر بالشكل الذي تبدو عليه حاليًّا.

فقديمًا كانت تظهر نانسي بوجنتين ممتلئتين، وأسنان غير متناسقة إلى جانب شفين غير ممتلئتين مقارنة بما هي عليه الآن، فتظهر النجمة اللبنانية بوجه منحوت وأسنان منتظمة وشفتين أكثر امتلاءً.

نرشح لك – لقب ملكة البوب العربي يشعل الجدل.. من الأحق به نوال الزغبي او نانسي عجرم؟

من ناحية أخري، احتفلت المطربة اللبنانية ناسي عجرم، بمرو 23 عاما على أول ألبوم غنائي لها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت: “23 عاما على صدور أول ألبوم لملكة البوب نانسي عجرم”.

جدير بالذكر أن الألبوم الأول لنانسي عجرم يحمل اسم “محتجالك” من إنتاج عام 1998، وكان يتضمن 8 أغاني، وحقق نجاحاً جيداً، باعتبار أن نانسي فنانة جديدة صغيرة، وهو الألبوم الأول لها، وقد كان النجاح ذاك ملحوظا من خلال أغنية “محتجالك” التي احتلت المراتب الأولى في الإذاعات اللبنانية لفترة طويلة.

هذا وقد طرحت الفنانة نانسي عجرم، يوم (السبت) ألبومها الجديد “نانسي 10″، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب“، وبعد ساعات من طرحه توالت التعليقات عن تشابه اللزمة الموسيقية في أغنيتها “حاجات خصوصية” مع أغنية “إسكندرية” التي سبق وقدمها المطرب السعودي هيثم الشاولي، وهي من كلمات الشاعر عماد زيور، وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع مايكل جمال.

ويضم ألبوم نانسي 14 أغنية منها، “هيدا أنا” من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، و”سلامات” من كلمات شادي نور. وألحان محمد يحيى، وتوزيع هادي شرارة، و”ياما” من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وغيرهم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت