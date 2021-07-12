أحدث صورة لزوجة هاني شاكر الجميلة وإبنه أصبح نُسخة منه – تعرف عليهم !

كتب امير فتحي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:57 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدين عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري”هاني شاكر” الذي ظهر مؤخرًا زوجته “نهلة توفيق” وإبنه الوحيد “شريف شاكر“، الذي سبق وأن ظهر معه في لقاء تلفزيونى سابق.

حيث نشرت نقيب الموسيقين صور تجمعه بزوجته ونجله، بإحدي المناسبات على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وتفاعل المتابعين مع تلك الصور بشكلٍ كبير حيث أشادوا بجمال زوجته وبوسامة نجله الذي يظهر مع والده بين الحين والآخر ودائمًا مايلفت الانظار بالشبه الكبير معه.

يُذكر أن شريف هو الإبن الوحيد للفنان هاني شاكر وزوجته، حيث كان له إبنة وحيدة تسمى «دينا»، ولكنها رحلت للأسف بعد معاناتها مع مرض السرطان عام 2011 وهي ما زالت في سن صغير وتركت لهم أطفالها تؤام طفل وطفلة هم (مجدي) و(مليكة) الأمر الذي شكل صدمة كبيرة للفنان هاني شاكر.

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في سياقٍ آخر، وجّه الفنان هاني شاكر رسالة شكر إلى جمهوره وزملاءه بعد تجاوز أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ونقل علي إثرها إلي المستشفي لعمل فحوصات وتلقي اعلاج.

وقال هاني خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر“: «‏شكراً لكل أصدقائي وزملائي شكراً جمهوري الحبيب على سؤالكم عني والدعاء ليا وكمية الحب اللي وصلتني..ربنا ما يحرمني منكم».

وكان النجم المصري قد إعتذر عن حفله بدار الأوبرا المصرية من خلال فيديو قائلاً: “بعتذر جدًا عن حفل اليوم وكان نفسي أشوفكم وأغني اللي انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسي تعبان وعندي ضربات قلبي مش منتظمة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة”.

وأضاف: “بجد باعتذر من قلبي كان نفسي أكون معاكم النهاردة وإن شاء الله نحدد ميعاد قريب جدا للحفل لأن إنتم اللي بأسعد بكم لأنكم بتدوني معنى وطعم للحياة”.

وعلي الصعيد الفنى، كان الفنان هانى شاكر قد تعاون مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان “وانت غايب” وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

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