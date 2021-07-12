“نشفِت دموع العين”.. مروان خوري في رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيى النجم اللبناني مروان خوري الذكرى الثانية لرحيل والدته بكلمات مؤثرة جدًا دوّنها على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”.

وقال مروان خوري في تغريدته: “جرّبت اكتبلِك سطر… سطرين من بعد سنتين.. كلمة.. او لنّو كلمتين ما لقيت غير حرف عين ونقطة ودمعتين جفّ الحبر يا امي وخلص الحكي ونشفِت دموع العين..”.

ومن المعروف أن مروان خوري عاش فترة صعبة جدًا بعد وفاة والدته التي كان متعلّقًا بها إلى حدّ كبير وكان يتحدّث عنها دومًا وباستمرار في حواراته وإطلالاته الإعلامية.

نفيد بالذكر أن الفنان الشامل مروان خوري طرح في الفترة الماضية ثلاث أغنيات جديدة، الأغنية الأولى تحمل اسم “مهلاً على قلبي”، من كلماته وألحانه وتوزيع وميكساج داني خوري، والأغنية الثانية بعنوان “مش مرتاحة”، من كلماته وألحانه، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ وماسترنغ داني خوري.

والأغنية الثالثة بعنوان “حكاية حب” تشاركه فيها الفنانة أصيل هميم على طريقة الديو، من كلمات د. يوسف سليمان، وألحان محمود عيد، وتوزيع اليكساندر ميساكيان، وميكساج روجيه ابي عقل.