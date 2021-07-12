بشرى تعود إلى السينما بفيلم “معالي ماما”.. بعد غياب 4 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة المصرية، بشرى، للعودة إلى السينما بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ آخر فيلم قدمته بعنوان: “مش رايحين في داهية”، رفقة مي سليم، والفنان الراحل حسن حسني، وعرض عام 2017.

تأتي عودة بشرى من خلال فيلم يحمل اسم “معالي ماما”، حيث كشفت الشركة المنتجة للفيلم من خلال بيان مقتضب عن بدء التصوير داخل استوديوهات المغربي يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن الفيلم سيناقش علاقة الأم بأطفالها، لاسيما الأم التي تكون لديها مسؤوليات في عملها بشكل أكبر، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

وأشارت إلى أن فيلم “معالي ماما” سيضم بجانب بشرى: محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وغيرهم، وهو من إخراج وإنتاج أحمد نور، بينما يشارك كعنصر إنتاج مشارك أمجد بدر.

يذكر أن بشرى شاركت في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “الاختيار 2″، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وعدد من النجوم، وقدمت بشرى دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذي خانه أحد زملائه في عمله، وسهل مهمة قتله ضمن أحداث المسلسل.