درة بإطلالة ساحرة في “كان” السينمائي.. ونجوم يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة التونسية، درة زروق، جمهورها، بنشر مجموعة من الصور الجديدة عبر “إنستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة، خلال حضورها فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الدولي.

ووجدت درة في مدينة كان الفرنسية، لحضور احتفال “جائزة شوبارد”، بمناسبة مرور 21 عاماً على إطلاقها، حيث خضعت لجلسة تصوير مميزة على هامش الاحتفالية.

وظهرت درة بفستان أبيض بخيوط فضية من تصميم رامي قاضي، فيما جمعت شعرها ورفعته للأعلى وتزينت بعقد ألماسي أضفى ألقاً على إطلالتها الأنيقة، كما اعتاد الجمهور أن يراها.

وتفاعل مع ظهور درة عدد من أصدقائها من نجوم الفن، بينهم: نسرين إمام وكندة علوش وسلمى أبو ضيف وجومانا مراد ونادية الجندي ورشا شيحة وريا أبي راشد وتامر شلتوت.

وكانت درة زروق قد كشفت، مؤخراً، حقيقة الأنباء التي أشارت إلى حملها، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لها التي أظهرتها بوزن زائد، متوقعين أنها حامل.

وقالت درة عبر “فيسبوك”، إنها ليست حاملاً، وكل ما هو متداول بهذا الشأن كاذب وليس له أساس من الصحة، مطالبة رواد “السوشيال ميديا” بعدم تداول أي شائعات بشأنها، ما لم تعلنها بنفسها، وباحترام حياتها الشخصية.