تدريبات قاسية لأحمد العوضي في “الجيم”.. وياسمين عبدالعزيز تشجعه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان المصري أحمد العوضي جمهوره عبر “السوشيال ميديا” مقطع فيديو، وهو يمارس رياضته المفضلة “الكاراتيه” داخل صالة الألعاب الرياضية بشكل حماسي للغاية وعنيف، لاقى إعجاب زوجته ياسمين عبدالعزيز.

ونشر أحمد العوضي مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهر فيه وهو يتمرن مع الكابتن بشكل قوي، حيث معروف عنه عشقه للرياضة، خاصة رياضات العنف والقوة (الكاراتيه والجودو).

وعبر جمهوره عن إعجابه بالفيديو، خاصة زوجته ياسمين عبدالعزيز، التي علقت قائلة: “ربنا يحميك ياقلبي”، كما أشاد بعض متابعيه ببنيته الجسمانية، قائلين: “أفضل حاجة فيك انك محافظ على جسمك ورشاقتك”.

وفي سياق مختلف، كان الفنان المصري أحمد العوضي، زوج ياسمين عبدالعزيز، قد رد على شائعة تعذيبها لخادمتها.

وتحدث العوضي، عبر حسابه على “فيسبوك”، عن تعرُّض زوجته لحملة تشويه، حيث كانت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي قد نشرت شهادات حول قيام ياسمين عبدالعزيز بتعذيب خادمتها، ومعاملتها بشكل غير إنساني. وكتب قائلاً: “طبعاً حملة التشويه ضد ياسمين معروفة، ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراماً للجمهور المحترم.. لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع..”.

وأضاف: “عدم ردّي على كل التجاوزات هو احترام الجمهور المحترم، وإعمالاً لقول سيدنا عمر (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)، وإعمالاً لقول الإمام الشافعي: إذا خاطبك السفيه فلا تُجبه.. فخير من إجابته السكوت”.

ومضى العوضي يقول: “حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعاً.. فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصاً لياسمين.. تاريخ الصفحه من ثلاثة أيام..”.

واستطرد الفنان المصري، الذي بدا من حديثه أنه غاضب: “أنا لن أتجاوز احتراماً للجميع ورجائي لمن تسوّل له نفسه تشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة.. ونبطل اللجان واللجان المضادة.. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير”.

واختتم أحمد العوضي منشوره بقوله: “الأفضل ألا نتجاوز احتراماً للهيبة، واحتراماً للجمهور العزيز.. شكراً للسادة الصحافيين اللي بعتولي يسألوني، وشكراً للجمهور المحترم الواعي المثقف”.