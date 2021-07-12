أبرزهم جينيفر لوبيز وإيمينيم.. مشاهير كذبوا علنياً بشأن عمرهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمكن أن يكون العمر موضوعاً حساساً للغاية، خاصة بالنسبة للمشاهير، حيث لا يحب بعض الأشخاص منهم الاعتراف بأعمارهم الحقيقة، بعد أن حققوا نجاحاً كبيراً. ولكن في الوقت الذي يرى فيه الناس العاديين العمر مجرد رقم، فإنه بالنسبة إلى النجوم لاسيما النساء منهم، ليس بهذه البساطة. يمكن أن يكون العمر هو السبب في أداء هذا الدور أو فقدانه. والجدير بالذكر أن الكثير من المشاهير كذبوا بشأن أعمارهم (واعترفوا بذلك لاحقاً!)، للحصول على وظيفة.

وفي هذا التقرير، نستعرض العمر الحقيقي للمشاهير، وكم يبلغون من العمر في الواقع:

ساندرا بولوك

أضف ساندرا بولوك البالغة من العمر 56 عاماً إلى قائمة الممثلات اللاتي كذبن بشأن أعمارهن، للحفاظ على حياتهن المهنية، فقد أكدت خلال لقاء لها أن إبقاء عمرها غامضاً قدر الإمكان يمكن أن يكون ميزة، كما قالت إنها كذبت مرات عدة بشأن عمرها.

غابرييل كارتريس

في مقابلة عام 2019 مع مجلة “بيبول” الأميركية، اعترفت نجمة “Beverly Hills 90210” بأنها من أجل الحصول على دور Andrea Zuckerman، التي كان من المفترض أن تبلغ من العمر 16 عاماً، كان عليها أن تكذب بشأن عمرها، حيث كانت تبلغ من العمر 29 عاماً، عندما خضعت للاختبار، لكنها أخبرت المنتجين أنها كانت تبلغ من العمر 21 عاماً.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 60 عاماً: “عندما حصلت على الدور، أخبرني أحد المحامين أنه يمكنني توقيع عقد، وتحديد سن مختلف، طالما أنه تجاوز 21 عاماً”.

جيسيكا شاستين

لم تكذب جيسيكا شاستين (44 عاماً)، بشكل صريح بشأن عمرها، لكنها لم تكن صريحة بشأن ذلك أيضاً لبعض الوقت، حيث ظل عمرها الحقيقي لغزاً للجمهور. وفي حديثها إلى صحيفة “الغارديان” البريطانية، في عام 2013، قالت إنها لا تتعمد التحدث عن عمرها، لذا لن يؤثر ذلك في الأدوار التي تحصل عليها. وقالت: “لن أقول عمري أبداً لأنني ممثلة، وأريد أن ألعب مختلف الأعمار”.

نيكي ميناج

تم الكشف عن كذبة نيكي ميناج حول عمرها وسط صراع آخر، وعلى الرغم من أن مغنية الراب (التي تبلغ الآن 38 عاماً)، أكدت أنها ولدت عام 1984، إلا أن الوهم تحطم عندما شاركت في مشاجرة عام 2011، وكشف تقرير الشرطة الذي ظهر بعد الحادث أنها ولدت بالفعل في 1982، وكان عمرها أكبر بعامين.

جينيفر لوبيز

ليس هناك من ينكر أن جينيفر لوبيز البالغة من العمر 51 عاماً تبدو أصغر من ذلك بسنوات، لكن في وقت مبكر من حياتها، كذبت لوبيز بشأن عمرها، لكنها اضطرت للاعتراف بعمرها الحقيقي، خلال التحقيق معها في حادث إطلاق نار، حيث غيرت تاريخ ميلادها لتكون أصغر بعام واحد فقط!

لورانس فيشبورن

عندما تم اختباره لـ”Apocalypse Now”، كان لورانس فيشبورن يبلغ من العمر 14 عاماً فقط، وهو يحاول لعب شخصية تبلغ من العمر 18 عاماً، لقد كذب وقتها وقال إنه كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وقد نجح الأمر بالفعل.

إيمينيم

في عام 1999، ظهر إيمينيم في برنامج هوارد ستيرن، وأخبر المضيف وجمهوره بأنه كان يبلغ من العمر 24 عاماً، وفي تلك المرحلة، كان يبلغ من العمر 27 عاماً. واليوم يبلغ مغني الراب من العمر 48 عاماً.