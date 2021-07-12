“الحكيم” يعيد دريد لحام إلى السينما مجدداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دارت كاميرا المخرج باسل الخطيب في ريف دمشق و بدأت عمليات تصوير فيلمه المعاصر الجديد ” الحكيم ” ، من تأليف ديانا جبور وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وتدور أحداث الفيلم ضمن بلدة ريفية نائية، وتحكي قصة طبيب ” يؤدي دوره النجم دريد لحام يكرّس وقته وحياته لخدمة أهل هذه البلدة بما يمتلكه من خبرات مهنية وحياتية، فيصبح الحكيم لهم سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني”.

يتناول الفيلم حالة التردي الاجتماعي التي خلفتها الحرب، وانعكاساتها على سلوك الناس ومصائرهم وأخلاقهم “من خلال مواجهة “الحكيم” أزمة شخصية أثناء زيارة حفيدته له، لنعرف بعدها ما إن كان سيواجه أزمته وحيداً أم لا، بعد كل ما قدمه لأهل البلدة”.