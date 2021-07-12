“البنت القوية” تجتاح المواقع.. وائل كفوري ترند أوّل في لبنان ويتصدّر عالميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تربّعت أغنية النجم اللبناني وائل كفوري الجديدة “البنت القوية” الترند في العالم العربي بعدما صدرت رسمياً، وتفاعل جمهوره بعدما ظهر في كليب الأغنية بأجواء صيفية عفوية، وعائلية بسيطة، فإجتمع وائل بأصدقائه وأقاربه وغنى معهم الأغنية.

وحقق كليب أغنية “البنت القوية” أكثر من مليون مشاهدة بعد 14 ساعة فقط على صدوره عبر قناة وائل كفوري الرسمية في موقع “يوتيوب”. كما تصدّر الكليب المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في لبنان (Trending)، محققًا مراتب متقدّمة جدًا في مصر والسعودية والإمارات وغيرها من البلدان العربية.

واحتلّت الأغنية أيضًا المرتبة 18 في الترند العالمي للفيديوهات الأعلى مشاهدةً حول العالم، إلى جانب أغنيات لأشهر الفنانين الأجانب ومن بينهم بيلي ايليش وجينفر لوبيز ومالوما وفرقة BTS الكورية.

أغنية “البنت القوية” من كلمات وألحان سليم عساف، أما التوزيع فهو للمؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ الذي يجدد وائل كفوري تعاونه معه بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا من خلال أغنية “على فكرة” التي صدرت ضمن ألبوم “الغرام المستحيل” عام 2015، والتسجيل في إستوديو ملحم أبو شديد.

وتم تصوير كليب أغنية “البنت القوية”، في حديقة منزل وائل كفوري في مدينة زحلة في منطقة البقاع اللبناني تحت إشراف شركة “آند بيوند” لـ نانسي فاخوري.