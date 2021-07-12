هرب من مصحة لعلاج الإدمان.. مفاجأة في وفاة شقيق رامي صبري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المطرب المصري رامي صبري وفاة شقيقه الأصغر كريم غرقاً في ترعة المريوطية في محافظة الجيزة (شمال)، مساء الأحد.

وكشفت التحقيقات الأولية في الحادث أن شقيق رامي صبري كان يعاني من إدمان المخدرات، وعلى أثر ذلك نقله والده إلى مصحة لعلاج الإدمان في منطقة البدرشين.







وهرب كريم من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية، إلا أنه غرق وفشلت محاولة بعض الأهالي في إسعافه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة كانت قد تلقت بلاغاً، مساء الأحد، بغرق كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري في ترعة المريوطية، فانتقل ضباط حي الهرم إلى مكان الواقعة وجرى انتشال جثة المتوفى بواسطة رجال الإنقاذ.