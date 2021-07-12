شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تشارك النجم تامر حسنى إحياء حفل غنائى في أبوظبى بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك المغنية ميريام فارس، تامر حسنى، إحياء حفل غنائي في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 23 من شهر يوليو الجارى، رابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

ويتعاون النجم تامر حسنى، مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "صعبة" والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ميكس وماستر على فتح الله.

ويعيش الفنان تامر حسنى حالة من السعادة بعد تحقيق فيلم "مش أنا" نجاحا جماهيريا وعلى مستوى الإيرادات، والفيلم فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.