آخر تطوروات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

تمكنت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز من الحديث مع الأطباء بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي إثر إصابتها بكورونا.



وذكرت وسائل إعلام مصرية عن مصادر وصفتها بالمقربة، الإثنين، قولها إن دلال عبدالعزيز بدأت تشعر برحيل زوجها ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، حيث تقول دوما: "أنا راضية بأمر الله".

وأشارت إلى أن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج والتأكيد على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى.

وأضافت صحف مصرية أن "دلال عبدالعزيز كلما تحاول السؤال عن زوجها الفنان سمير غانم، يكون رد ابنتيها دنيا وإيمي، عليها أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، بالإضافة إلى أنه غير قادر على الحديث".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.