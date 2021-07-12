“أغرد في سرب وحدي”.. ماذا تقول ريم الشريف بعد نجاح أغنيتها الجديدة “طمني عنك حب”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة ريم الشريف حالة من النجاح الاستثنائي بعد صدور أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية “طمني عنك حب” والأصداء الإيجابية التي رافقت عرض كليب الأغنية في تعاون جديد وهو الثاني لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ريم الشريف تحدثت عن الأغنية في حوار مع مجلة “زهرة الخليج” وقالت: “هذه المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان نور الزين، وجاء هذا نتيجة محبتي أغنياته، رغم أنني لم أكن أعرف أنه هو من يقوم بتلحين جميع أغنياته، وأود أن أشير إلى أن التعاون بيننا حدث صدفة، بعد سماعي الأغنية عند الموزع الرائع عمر الصباغ، وأخبرني بأنها من ألحان نور الزين فأعجبتي، فكانت بعدها من نصيبي”.

وعن غنائها باللهجة العراقية قالت ريم الشريف: “بالنسبة لي، أظن أن اللون العراقي ينسجم مع طبقة وطبيعة صوتي، إلى جانب شغفي بالعمق الحقيقي للشغف والوجد الذي تتسم به هذه الأغنية. وقد قدمت سابقاً اللون العراقي، من خلال أغنية (أني حرة) وبعد النجاح الذي لاقته قررت أن أعيد التجربة مرة ثانية، وثالثة والرابعة على الطريق”.

وعمّا إذا كانت تشعر بالخصوصية والتميز عن غيرها من الفنانين، قالت ريم الشريف: “الفن يعني أولاً الخصوصية، والتميز هو البصمة الخاصة أيضاً، وهذا ينسجم مع الطموح، والبحث عن التميز، بعيداً عن الدخول في عالم التنافس؛ لأن الشخص عندما ينظر إلى نجوم آخرين، ويتملكه شعور المنافسة، يفقد التركيز على الفن الحقيقي في مشواره الفني”.

وأضافت: “أنا أغرد في سرب وحدي، ولا أعتبر أن هناك من يشبهني أو من أشبهه. ولكل واحدة من الفنانات الموجودات على الساحة مني كل الاحترام والتقدير، وليس هناك أي غرور أو فوقية، إنما هو الشعور بالتفرد، لاسيما بما أقدمه من فن”.وكشفت ريم الشريف خلال حوار عن تفكيرها جدياً في دخول عالم التمثيل، مؤكدةً انها تنتظر الدور المناسب لتخوض هذه التجربة، فقالت: “نعم أفكر في دخول التمثيل، لكنني أنتظر الدور والنص والشركة المناسبة؛ حتى لا تكون هذه الخطوة ناقصة، بل يجب أن تكون إضافة حقيقية إلى مسيرتي الفنية”.

الجدير ذكره أن أغنية “طمني عنك حب”، من كلمات رامي العبودي، وألحان الفنان نور الزين، وتوزيع المبدع عمر صباغ، وهذا التعاون الثاني لريم الشريف مع شركة “لايف ستايل ستديوز”، وهي من إخراج فادي حداد.