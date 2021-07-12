زينة تحرز انتصاراً قضائياً نهائياً ضد أحمد عز.. فماذا في التفاصيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحرزت الفنانة المصرية، زينة، انتصاراً قضائياً ضد الفنان أحمد عز، بشأن قضية قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بتوأمها “زين”، و”عز”، عن الأعوام الماضية.

وحصلت زينة على حكم من محكمة الأسرة، اليوم الأحد، بإقرار النفقة المدرسية، وإلزام أحمد عز بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني (58 ألف دولار)، قيمة المصروفات الدراسية.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا المبلغ يذهب لصالح طفليه عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020، وذلك في الدعوى التي أقامها معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، رافضة في الوقت ذاته الاستئناف المقدم من أحمد عز، الذي طالب بتقليل تلك النفقة.

وكانت قد عادت قضية نفقة “توأم” أحمد عز، التي تباشرها المحاكم المختصة في صراعه مع زينة، إلى مجمع محاكم منطقة القاهرة الجديدة، في يونيو الماضي، حيث قررت محكمة الأسرة عدم البت النهائي في الاستئناف، وارجأت القرار لجلسة 11 يوليو كموعد للنطق بالحكم.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد أقام دعوى ضد الفنان أحمد عز، يطالبه بدفع المصاريف الدراسية لطفليه “زين الدين”، و”عز الدين”، وألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، إلا أنه استأنف على الحكم.

يذكر أن محكمة أسرة مدينة نصر قضت، فى وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه “زين الدين”، و”عز الدين”، من الفنانة زينة، إلا أنها استأنفت على الحكم كون قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، ولأن طفليه في مدارس دولية لا تقبل إلا بتلك العملة.