شيرين عبد الوهاب تحذّر جمهورها من حضور هذا الحفل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، علاقتها بحفل جامعة بدر بالقاهرة، والخاص بتدشين مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أنها ستعلن عن أي حفل ستقدمه عبر منصتها بموقع تويتر أولا، كما هددت بملاحقة الشركة المنظمة للحفل قضائيا.

وقالت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي، بموقع تويتر: بيان هام لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل، الذي يستغل اسمها، واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية”.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين، وأضاف: ووجب التنبيه على أنه أي حفل للفنانة شيرين، يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا.

يذكر أن طرحت شيرين عبد الوهاب قدمت في شهر رمضان الماضي أغنية حملت عنوان “بعلم الوصول” لدعم مبادرة خيرية بعنوان “حياة كريمة” تستهدف جمع التبرعات لتقديم خدمات البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفقراء في ريف مصر وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات والمرافق بما يحقق لهم حياة كريمة.

وظهر من خلال الكليب الذي نشرته “حياة كريمة” عبر صفحتها على الفيس بوك، جانب من المساعدات والقوافل لخدمة المحتاجين.

أغنية “بعلم الوصول” كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان بلال سرور، توزيع محمد مصطفى، وقالت صفحة المبادرة، تعليقا على كليب الأغنية: “بعلم الوصول.. إحنا فى خدمة أهلنا ولاد الأصول، حياة كريمة.. طريقنا لسه طويل والرحلة هتكمل بإيديكم معانا.