أحلام تطلّ بتاج الملكة.. وتعلِّق: ابن التراب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة الإمارتية أحلام مجموعة من الصور لها عبر صفحتها على “انستغرام”، ظهرت فيها بتاج الملكة من كواليس تصوير فيديو أغنية “ابن التراب” التي صدرت ضمن ألبومها الأخير “فدوة عيونك”، وعلقت عليها باسم الأغنية: “ابن التراب”.

وكتبت أحلام كلمات أغنية “ابن التراب” التي حققت نجاحًا كبيرًا وحصدت ما يقارب 2 مليون مشاهدة بعد 5 أشهر فقط من صدورها عبر قناة أحلام الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وأغنية “ابن التراب” من كلمات حسان العبيدلي، وألحان عبد القادر الهدهود، وتوزيع بشار سلطان، ومكس جاسم محمد.

صور أحلام حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من محبّيها الذين عبّروا عن إعجابهم بالإطلالات التي تختارها وتكون دائمًا حديث الجمهور والمتابعين.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدوة عيونك” تضمن 26 أغنية منوعة، على جزأين، الجزء الأوّل منه فيه 11 أغنية وهي : “فدوة عيونك”، و”عيوني بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”.

أمّا الجزء الثاني من الألبوم تضمن 15 أغنية وهي: ”ما سألت عليك”، و”تمرد”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”سر معلن”، و”بعض الناس”، و”بعض الأوقات”، و”عشان إتتوب”، و”لابارك الله في الغياب”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”ما به تفاصيل”، و”تسولف عبرتي”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”.

كلمات أغنية “ابن التراب”:

أنا يا ابن التراب من التراب ولا عليه زود

سوى انه الله عززني ولي قدري ولي شاني

خلقت أعرف مقامي وين وانّ الجود بأهل الجود

وإنّ الاّول الاّول .. وأنّ الثاني الثاني.

وتقول كلمات الأغنية أيضاً:

أبد ماني بحاجة من يعلّم قلبي المنقود

أعرفه قبل ما أعرفك لأنّ أبويْ رباني

ولا تحسب كلامي لك عتب ما في المعاتب فود

حسبت انك هدية عمر وانك لي غلا وورود

ولكن خابت آمالي وبان الغدر بأزماني

على الله لو فهمت القصد وإلّا فاتك المقصود

أنا ما عاد يعنيني ولا فرقاك عنَّاني

أنا ببقى مثل ما أنا شموخي للسما ممدود

لأنّ الطيب من طبعي وأترفع عن الداني

وأنا أكبر من التّحجيم .. راسي شامخٍ كالطود

ومتحدي شموخي من تحدّى باس وجداني

وجودك والعدم واحد ولا كنّك أبد موجود

ولا قربك رفع شاني ولا في بعدك أعاني

أنا ذوق وحياتي ذوق وكل طيبٍ لطيبي يعود

نسيتك قبل ما تنسى مع انك صعب تنساني